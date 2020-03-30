27年前體檢！郝柏村「頭骨殘留子彈碎片」　曝戰場生死一瞬...軍機掃射滿頭血

▲郝柏村堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。（圖／記者邱顯燁翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前行政院長郝柏村中風引發器官衰竭，30日於三總逝世，享嵩壽102歲，為傳奇人生畫下句點。一生奉獻軍旅的郝前院長，是「真槍實彈」站前線面對大大小小的戰役，他曾透露，1993年體檢時，發現頭骨竟殘留子彈碎片，更回憶起當年無情砲火下，激烈的前線戰況。

17歲便從軍的郝柏村，經歷抗日戰爭、國共內戰、國民黨遷台籍823砲戰，也曾赴美國陸軍指揮參謀學院深造，他更是中華民國國軍在位最久的參謀總長，退伍後歷任國防部部長、行政院院長，甚至曾脫黨參選副總統。

▲823砲戰爆發，時任國防會議副秘書長的蔣經國乘船到小金門，聽取時任陸軍第九師師長郝柏村的作戰簡報。（圖／取自國防部期刊）

1938年底，郝柏村參加廣州戰役，怎料支援防禦日本軍隊的進攻時，在未被通知緊急撤退的情況下，車隊遭日軍戰機掃射，他身旁的駕駛當場身亡，而他則滿頭鮮血，因此負傷。

他在《郝柏村回憶錄》提到，1993年他赴三軍總醫院體檢時，透過電腦斷層掃描才赫然發現，左側頭骨上竟殘留一片小小的子彈碎片。而與之和平共存超過35年的金屬碎片，早已被增生組織包住，並無任何影響，所以郝也全然沒有開刀的打算。

當時，不僅醫護人員覺得驚奇，郝柏村更開玩笑地說，他到老年階段都沒有出現失智問題，或許要感謝這塊碎彈片。