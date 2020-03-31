　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9kg安非他命藏汽車變速箱…馬來西亞運到日本！4台男大阪遭逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼毒品,吸毒,成癮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣刑事局與日本檢警聯手查緝跨國運毒集團，成功查獲9公斤安非他命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

刑事局1月接獲線報後，開始與日本檢警聯手查緝一跨國運毒集團，經仔細追蹤，順利協助日警於大阪境內查獲「內藏9公斤安非他命」的可疑汽車變速箱2顆，同時逮捕4名台籍、1名馬來西亞籍共5名涉嫌人，全案目前由日警持續偵辦中。

繼查緝2名台籍國際大毒梟（北部鄧天、南部林孝道）後，刑事局仍陸續積極偵辦毒品犯罪案，今年1月初在接獲線報稱，有跨國運毒集團以貨櫃夾藏等方式準備將毒品由馬來西亞運輸至日本後，為了打擊犯罪，立即透過國際刑警科通報駐日警察聯絡官，開始與日本警察廳、日本稅關組成專案小組展開調查。

在各種情資交換後，專案小組迅速鎖定販毒集團自馬來西亞進口的2顆可疑汽車變速箱，經日檢查發現裡頭竟夾藏約9公斤的安非他命，扣案後日本警馬上於2月10日在大阪地區逮捕涉案的4名台籍、1名馬來西亞籍共5名嫌犯，日本警方以違反「覺醒劑（安非他命）取締法」著手偵辦，並於3月23日由日本檢方提起公訴。

刑事局表示，雖目前正值重要防疫期間，但打擊犯罪及查緝毒品不會因此間斷，對此也提醒大家運輸毒品為萬國公罪，呼籲民眾切勿因貪念而觸法。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
全球150國停課！「台灣仍正常到校」他國全看傻　大學生：自己
名醫偷吃診所「護理師+驗光師+行政」！摩鐵激戰3女拍片　妻整
獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上
4貼上課遇死劫！3幼兒瞬間沒了媽　30歲顧家男「永遠缺席婚禮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

刑事局抄新北地下兵工廠　查扣4槍、子彈87發+毒咖啡

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

快訊／高雄酒吧副店長勸架慘被砍　3煞躲台中摩鐵睡大覺落網！

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

台南鋁窗工廠「本業」是跨國運毒、放高利貸　家裡還藏長短搶百發子彈

新興「無人商店」只有滿屋子傳統販賣機　詐騙集團鼓吹投資半年撈2千萬

不爽被挑釁「6分鐘爆踹50下」　街友胰臟破裂慘死北車大廳

老公熱衷選舉逼出「貸款黑洞」　妻還債忍14年才放生

獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上下擺動

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

刑事局抄新北地下兵工廠　查扣4槍、子彈87發+毒咖啡

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

快訊／高雄酒吧副店長勸架慘被砍　3煞躲台中摩鐵睡大覺落網！

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

台南鋁窗工廠「本業」是跨國運毒、放高利貸　家裡還藏長短搶百發子彈

新興「無人商店」只有滿屋子傳統販賣機　詐騙集團鼓吹投資半年撈2千萬

不爽被挑釁「6分鐘爆踹50下」　街友胰臟破裂慘死北車大廳

老公熱衷選舉逼出「貸款黑洞」　妻還債忍14年才放生

獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上下擺動

手搖飲貼防疫小貼紙「別讓阿中太煩惱」　民眾大喊：貼心

快訊／防疫優先！新北市議會拍板5/15開議　延後一個月

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　甚至不在中國上市

若疫情7月獲得控制　佛尼爾：到時該復賽還是度假

LIVE／傳北部1大學生確診校方已通知接觸師生　指揮中心14時說明

「酷碰券」消費折扣上看25%！經長沈榮津鬆口：四月上路

日職／防疫練球也分流　養樂多隊分散4地練球

9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

快訊／五月天「香港五月之約」傳二度中斷　主辦「考量多個方案」正式官宣了！

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

社會熱門新聞

漁光島女方正面曝光　警方說話了

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

即／竹縣府公布居家檢疫失聯後　結局大逆轉

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

她打開D槽神祕資料夾　性愛影片主角竟是罹癌夫

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　找到人了

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

地產大亨床戰美魔女　慘賠價目表曝光　

名醫偷吃3女還拍片　妻整理遺物崩潰

居家檢疫男揪朋友逛市區！全車「就他沒戴」

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

更多熱門

相關新聞

認得出什麼狗嗎？愛睏汪睡到臉變形

認得出什麼狗嗎？愛睏汪睡到臉變形

你曾經看過狗狗睡到翻時失去狗樣的畫面嗎？如果沒有的話，現在就給你看看。日本有一隻愛睡覺的狗狗，睡到不知道人的時候被主人偷拍睡相，引來網友大驚，根本和大雄媽媽長得一模一樣！

日本護衛艦在東海與中國漁船相撞！

日本護衛艦在東海與中國漁船相撞！

板信銀搶案揭露台灣黑槍問題

板信銀搶案揭露台灣黑槍問題

敏感性牙齒發作！美貓吃雪臉猙獰

敏感性牙齒發作！美貓吃雪臉猙獰

蔡英文臉書、推特發文悼念志村健

蔡英文臉書、推特發文悼念志村健

關鍵字：

毒品運輸刑事局線民日本跨國運毒安非他命

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面