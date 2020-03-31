9kg安非他命藏汽車變速箱…馬來西亞運到日本！4台男大阪遭逮

▲台灣刑事局與日本檢警聯手查緝跨國運毒集團，成功查獲9公斤安非他命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

刑事局1月接獲線報後，開始與日本檢警聯手查緝一跨國運毒集團，經仔細追蹤，順利協助日警於大阪境內查獲「內藏9公斤安非他命」的可疑汽車變速箱2顆，同時逮捕4名台籍、1名馬來西亞籍共5名涉嫌人，全案目前由日警持續偵辦中。

繼查緝2名台籍國際大毒梟（北部鄧天、南部林孝道）後，刑事局仍陸續積極偵辦毒品犯罪案，今年1月初在接獲線報稱，有跨國運毒集團以貨櫃夾藏等方式準備將毒品由馬來西亞運輸至日本後，為了打擊犯罪，立即透過國際刑警科通報駐日警察聯絡官，開始與日本警察廳、日本稅關組成專案小組展開調查。

在各種情資交換後，專案小組迅速鎖定販毒集團自馬來西亞進口的2顆可疑汽車變速箱，經日檢查發現裡頭竟夾藏約9公斤的安非他命，扣案後日本警馬上於2月10日在大阪地區逮捕涉案的4名台籍、1名馬來西亞籍共5名嫌犯，日本警方以違反「覺醒劑（安非他命）取締法」著手偵辦，並於3月23日由日本檢方提起公訴。

刑事局表示，雖目前正值重要防疫期間，但打擊犯罪及查緝毒品不會因此間斷，對此也提醒大家運輸毒品為萬國公罪，呼籲民眾切勿因貪念而觸法。

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