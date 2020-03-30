LuLu立委兒子涉毒　轉讓發霉大麻給友人…緩起訴條件10萬元+120小時勞務

▲立委張育美的兒子、天成集團小開徐向謙坦承轉讓大麻給朋友，被檢察官處分緩起訴。（圖為資料照／記者徐斌慎攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨不分區立委張育美的兒子、桃園天成醫療集團小開徐向謙，去年把從國外帶回來的幾十公克大麻，台北地檢署考量徐坦承犯行，依轉讓二級毒品罪給予緩起訴2年，條件是繳庫2萬元並服義務勞務60小時，但高檢署認為太輕發回後，檢察官30日提高緩起訴條件，徐需繳庫10萬元，並服義務勞務120小時。

張育美日前在立法院質詢時大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，引發網友熱議，張已為此公開表示，自己以身為飼主的感同身受，多講了一、兩分鐘，讓議題被模糊相當可惜，「我多講了兩句…跟大家抱歉、不好意思啦！」

而張育美的兒子涉毒品案件，是因為警察在2019年3月間，在路上臨檢形跡詭異的周姓男子時，查到1包近20公克的發霉大麻，周男供稱是朋友徐向謙送的，他已經用完一部分，檢警循線找到徐，徐坦承先前到國外留學後帶回來的，因為自己沒有在用了，而且已經開始發霉變質，有朋友想要，就送給他。

檢察官考量徐坦承犯行，證據顯示只是單純轉讓，原本依《毒品防制條例》，命徐繳交國庫2萬元、義務勞務60小時，可換取緩起訴處分2年，但案經再議高檢署認為緩起訴條件太輕，檢察官因此提高成繳庫10萬元，義務勞務120小時。

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