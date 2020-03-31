9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

記者張君豪、陳韻如／彰化報導

彰化縣警局偵查第六大隊接獲線報指出，中部地區一名陳姓男子擁有大批槍彈，還從事槍彈買賣及暴力討債，遂立刻與刑警大隊等單位組成專案小組追查，果然發現陳男將大批槍彈藏放於人煙罕至的廢墟，偶而還會藏放在自己的車上或住處，宛如「行動軍火庫」，警方事後逮捕陳男及另名鍾姓同夥，全案訊後也將依法送辦。

▲警查獲行動軍火庫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方1月間接獲線報，指稱陳男擁有大批火力強大的槍彈，還從事槍彈買賣及暴力討債，於是組成專案小組追查。經過深入調查，警方發現陳男有幫派背景，且幾乎都在中部地區活動，而他為了規避查緝，經常託付其手下鍾男將槍彈藏放在人煙罕至的廢墟中，偶而還會放在自己的車上或是住處，就像是個「行動軍火庫」。此外，如果有買家想購買槍枝時，陳男便會只是鍾男將槍彈帶至指定處所交易。

▲犯嫌被上銬一臉哀怨，全案將依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

全案歷時3個多月的偵查及蒐證，警方循線逮捕陳男及鍾男，並查扣手槍9枝、彈匣15個、槍管7枝、子彈407顆、達姆彈3顆、安非他命毒品1小包、商業本票、借貸契約書、現金14萬元及手機等，全案訊後也將依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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