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俄克里姆林宮傳多名官員確診　發言人僅回「總統狀況良好」封口府內情況！

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▲▼ 克里姆林宮（圖／翻攝自克里姆林宮博物館IG）

▲ 克里姆林宮。（圖／翻攝自克里姆林宮博物館IG

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，原先在爆發初期俄羅斯僅2病例，未料不到一個月，目前全境已累計840例確診，日前俄羅斯總統普丁親自穿隔離衣進入醫院內視察，針對新冠肺炎抗疫政策也提到自28日起，俄羅斯將進行為期一周的帶薪假，各學校機關也必須停課。而在克里姆林宮，27日也傳出有多位官員確診，但目前尚未被官方證實。

根據俄媒《РБК》報導，日前接到消息人士指出，克里姆林宮有2名官員確診新冠肺炎，這目前仍是受到保護的訊息，因此克里姆林宮的行政事務發言人Elena Krylova表示，自己尚未收到這樣的消息，尚無法證實。

總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問到克里姆林宮是否有官員確診，則表示無法做出任何評論與回應。而原先克里姆林宮則是加強對遊客的限制，並且暫時不讓官員邀請客人進入總統府辦公大樓。

在該篇報導指出，克里姆林宮確診的官員，目前已經受到隔離治療，而曾與他接觸過的人也都受到監視。針對普丁是否接受新冠肺炎篩檢，佩斯科夫回應，總統健康狀況良好，也盡力維持正常的生活作息。

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