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大國風範！　德出專機「收治義大利重症患者」...醫淚讚：看見人類高貴情操

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▲▼義大利醫護人員運送病患,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

▲義大利疫情嚴重，德國雖自顧不暇，卻願意伸出援手。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，義大利是歐洲疫情最嚴峻國家，死亡人數已破萬人，情況令人堪憂。有外媒報導，德國雖然也因新冠肺炎影響，疫情已相當艱困，仍願意用醫療專機載運、並救治義大利重症病患。德國此舉讓急診醫師感動表示「看到真正大國的風範」，也讓網友直呼愛無國界。

醫師白永嘉在粉絲團《急診醫師的眼睛》中分享，德國政府把義大利危急重症病患用醫療專機飛回德國救治，在這個全球危難的時刻看到人類互助的高貴情操，也看到真正大國的風範，德國實在令人尊敬。

請繼續往下閱讀...

看到德國願意接義大利重症病患，對此，白永嘉直言「慚愧的是，如果是我應該會抱怨，德國的醫護人員卻也願意配合政府這麼做」。有網友在底下打氣，認為醫師光是站在崗位上、沒有離職，就已經很偉大。會選擇留在教學醫院打拼的醫生大部分都不是為了錢，而是有理想抱負的人。

此文一出，網友紛紛感動表示「這真正是愛無國界」、「在危機中，彷佛溫暖了世界」、「德國情操真的令人尊敬！堅持只做對的事情」其中，有網友表示德國也收治法國病患，也有網友認為不需要為此感到羞愧，「沒有做或不願意做其實沒有對錯。本來醫療就是無國界，願意做是大愛心」。

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