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大陸本土疫情傳播已基本阻斷！　4/1起每天公布無症狀感染者情況

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎本土疫情傳播基本阻斷。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情不斷好轉，中央指導組成員、國家衛生健康委主任馬曉偉31日下午通報，經過艱苦努力，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，疫情防控取得階段性重要成效。此外，4月1日起，大陸每日疫情公報將公佈無症狀感染者情況。

大陸國務院新聞辦31日下午在湖北武漢舉行記者會，介紹中央指導組指導組織疫情防控和醫療救治工作進展。國家衛生健康委疾控局局長常繼樂表示，對無症狀感染者案例，要求24小時內完成個案調查和密切接觸者登記通過系統上報；嚴格隔離管理，集中隔離14天后兩次核酸檢測陰性解除隔離，如陽性要繼續隔離和觀察，密切接觸者也要隔離14天。

中央指導組成員、國家衛生健康委副主任于學軍在會上表示，「中國國內疫情防控形勢總體向好，本土疫情傳播基本已經阻斷了，但是仍有零星散發的病例出現；與此同時，境外疫情快速蔓延，給我們國家疫情防控帶來很大的壓力。」他表示，「之後將全面實施外防輸入、內防反彈的總體防控策略，做好從境外到國門、從國門到家門的全鏈條防控，強化無縫銜接和閉環管理，防範境外疫情輸入。」

此外，馬曉偉說，目前，湖北全省累計治癒患者6300多例，治癒率超過了93%，「但目前湖北還有1500多名病例，重症、危重症比例超過三分之一，救治難度很大。」

大陸國家衛健委31日通報，3月30日0－24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例48例，均為境外輸入病例，新增死亡病例1例（湖北1例），新增疑似病例44例，均為境外輸入病例。

►戴口罩也要記得保養

▼大陸嚴控境外輸入。（圖／路透社）

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

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