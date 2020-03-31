與法總統外交顧問通電　王毅：繼續協助採購防疫物資

▲中國國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅30日應約同法國總統外交顧問以馬內利·伯納（Emmanuel Bonne）通電話。王毅表示，中方將繼續為法方採購防疫物資和設備提供協助。伯納則回應，感謝中方向法方提供的防疫物資支持，希望中方繼續在法方防疫設備商業採購方面提供便利。

《澎湃》新聞報導，王毅當天表示，中法兩國元首在二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會上一致呼籲國際社會團結抗疫，為全球合作抗擊疫情注入了重要動力。面對疫情全球蔓延，國際社會應堅定信心，合作應對，而不是各自為政，各行其事。

他表示，中國國內當前需求仍然很大，但中方對防疫物資出口保持開放。「因為我們相信，幫助其他國家抗疫也是在幫助自己。中方將繼續為法方採購防疫物資和設備提供協助。」

▲法國也深受新冠肺炎衝擊。（圖／路透）



王毅補充，我們應當高舉多邊主義旗幟，共同應對各種全球性挑戰。任何單邊主義、唯我獨尊都是不可取的，也不得人心。中方願同法方加強多邊合作協調，共同應對疫情挑戰。

伯納回應，面對疫情迅速擴散，國際社會需團結一心、加強協調，感謝中方向法方提供的防疫物資支持，這體現了法中深厚的友誼和良好關係。希中方繼續在法方防疫設備商業採購方面提供便利。

他強調，對G20領導人特別峰會成果感到滿意，願同中方攜手維護多邊主義，推進包括安理會等多邊框架合作，加強雙方在非洲醫療衛生、經濟發展等領域第三方合作。