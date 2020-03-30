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白俄總統太狂！建議「喝伏特加、洗桑拿浴」抗疫　準時吃早餐才不會得病~

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▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

世界各國近日因為新冠肺炎疫情升溫，紛紛取消大型的活動，避免過多的人群接觸，不過白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）卻堅持繼續舉辦國內運動賽事，更建議國人每天喝50毫升的伏特加，還有定期去洗桑拿浴、準時吃早餐，都是抵禦新冠病毒、保持健康的最佳辦法。

綜合外媒報導，就在歐洲各國的體育賽事紛紛取消之際，盧卡申科拒絕取消白俄羅斯足球超級聯賽，比賽不僅僅在3月19日照常開幕，29日時還進行第二輪所有競技，更令人吃驚的是，入場的3000名觀眾竟然都沒有戴上口罩。

從疫情爆發到現在，白俄羅斯的確診人數已達94人，儘管如此，當地政府幾乎沒有採取任何防範措施，而總統盧卡申科還語出驚人的表示，「我是一個不喝酒的人，但是最近我常常開玩笑的說，伏特加不僅僅可以用來洗手，或許每個人每天都可以喝40-50毫升的這種純酒精，來抵抗新冠病毒。」

此外，盧卡申科還說新冠病毒會在60度時被殺死，所以建議大家去洗桑拿浴，還要常常洗手、準時吃早餐，才能預防被病毒入侵；同時他還讚揚的醫護人員的努力，敦促人民不要過度驚慌，要專注在工作上，喊出「人們在拖拉機上工作，沒有人在談論新冠病毒。拖拉機將治癒全部的人！田野也將治癒所有的人」的口號。

報導中指出，盧卡申科對於俄羅斯為了防止新冠肺炎疫情擴散，所祭出關閉俄羅斯邊界的政策感到十分驚訝，更表示，白俄羅斯的疫情相對平穩，不像俄國已經被新冠肺炎攻陷。

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