快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫宋天洲又涉詐保　30萬元交保

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

高雄減重名醫宋天洲才遭控訴過度醫療，導致一名縮胃的女患者術後出現營養不良、腦病變等，因此挨罰15萬、並停業4個月；未料宋天洲又遭爆出涉開立不實診斷證明，讓患者藉此向保險公司詐保，金額達數十萬元。台北市調查處9日發動搜索，並約談宋天洲到案，訊後北檢依詐欺罪諭令30萬元交保。

宋天洲今年4月份才替一名體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者執行縮胃手術，但疑似過度醫療，女子術後幾乎無法進食、也無法排氣，連一顆布丁都吃不完，導致嚴重營養不良，7月中旬更因意識昏迷被送進急診，並診斷出「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，目前四肢無力幾乎只能臥床包尿布，體重暴瘦到37公斤。

▲減重名醫宋天洲(左)糾紛不斷。（圖／記者劉昌松攝）

高雄市衛生局介入調查後，依《醫師法》命宋天洲自114年10月27日起停業4個月，且須完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育；同時衛生局也查出宋天洲有多項違規，開罰新台幣15萬元。

未料今宋天洲又遭爆涉嫌開立不實診斷證明，並讓患者藉此向保險公司詐保，台北市調查處9日發動搜索，並查扣病歷等相關物證，同時約談宋天洲等人到案。北檢訊後依詐欺罪諭令宋30萬元交保，目前全案正進一步調查中。