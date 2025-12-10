澤倫斯基：今向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日表示，與歐洲盟國就俄烏終戰下一步行動完成協商後，已準備在今（10日）向美國遞交修訂版和平提案。美國總統川普近期施壓基輔接受華府草擬的協議，但其初版內容因被視為過度偏向俄羅斯，引發烏克蘭與歐洲國家強烈反彈。

澤倫斯基在社群平台X表示，「烏克蘭與歐洲討論的內容已更加完善，我們準備好向美國夥伴提出相關方案」。面對記者提問是否已提交美方，他回應，「我們今天（9日）正在努力，明天（10日）會繼續努力，我認為我們明天會提交」。

他日前也預告，烏方「準備在近期向美國遞交修訂版方案」。

川普則批評澤倫斯基未閱讀美方最新版本的提案，並在POLITICO刊出的專訪中聲稱俄羅斯在戰爭中「占上風」，同時指控基輔政府以戰爭為理由延後選舉。自俄羅斯入侵以來，烏克蘭因戒嚴而未舉行全國性大選。

澤倫斯基8日透露，美方原本提出的28點停火方案，經烏美周末談判後已縮減為20點，部分「不利烏克蘭」的條文遭移除。他強調，領土問題與國際安全保證是談判的核心難題，「我們會考慮割讓領土嗎？根據烏克蘭法律、憲法以及國際法，我們在法律和道義上都沒有權利這麼做」。

烏克蘭與歐洲多國近日積極協調立場，希望在與美國協商前取得共識，避免和平提案朝向單方面犧牲烏克蘭利益的方向發展。