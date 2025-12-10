SpaceX預計2026推「史上最大IPO案」　掛牌市值估1.5兆美元

▲馬斯克創辦的SpaceX將進行IPO。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國太空探索科技公司SpaceX正規劃於2026年啟動首次公開發行（IPO），募資規模將「高於300億美元（約新台幣9341億元）」，若計畫成真，有望成為全球史上規模最大的IPO案，推估掛牌市值更可能直接來到1.5兆美元（約新台幣46兆元）。

彭博引述知情人士指出，SpaceX已著手與金融機構及顧問團隊討論上市細節，IPO時點暫定落在2026年中至年底，但一切仍視市場環境可能順延至2027年。以目前公司估值推算，SpaceX掛牌時的市值可能高達1.5兆美元，逼近多家全球科技巨頭。

SpaceX此次籌資目的，據報料人士指出，將用於擴張衛星網路及太空基礎建設，包括建置太空資料中心、添購特殊用途晶片，以及擴大Starlink衛星通訊服務版圖。路透社報導，SpaceX營收來源已大幅轉向Starlink，2025年預估營收達150億美元，2026年可望提升至220億至240億美元。

在美中科技戰背景下，全球航太與通訊技術需求攀升，SpaceX憑藉可重複使用火箭及全球最大商用衛星群Starlink，已成為私人企業進入太空領域的龍頭。分析人士指出，一旦上市，SpaceX將成為科技與航太產業的「超級權值股」，並可能掀起新一波「太空經濟」投資熱潮。

市場同時對SpaceX的高估值與財務透明度抱持疑；作為長期未上市的私人企業，外界難以充分掌握其負債狀況、資本支出規模和實際獲利能力。此外，若科技股波動加劇或利率環境不利，勢必影響IPO成功機率。

SpaceX先前曾傳出內部股權交易估值達8,000億美元，但執行長馬斯克（Elon Musk）已公開否認相關數字，強調公司將以「可持續發展的現金流」作為長期目標。