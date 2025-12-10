遼寧號航跡與美日訓練區重疊！補給艦加入　防衛省警戒長期行動

▲中國遼寧號航母艦隊。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本防衛省9日證實，中國海軍航母「遼寧號」近日與補給艦會合，目前正航行於東京都沖之鳥島北方海域，並可能展開長達一個月的遠洋行動。令人關注的是，退役日本海上自衛官指出，遼寧號的最新航跡與美日聯合訓練區重疊，形同直接在盟軍眼前進行挑釁性軍演，令日方高度警戒。

日戰機遭雷達照射 中日外交再度緊張

《時事通信》報導指出，日本防衛省統合幕僚監部資料顯示，遼寧號6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里處，艦載殲-15（J-15）戰機對執行領空防衛任務的日本空自F-15戰機進行雷達照射。日本政府隔日凌晨即透過外交與防衛兩管道向中方提出嚴正抗議，但中國反指是日方軍機「抵近滋擾」其訓練海域，並提出反交涉。

日本官房長官木原稔8日回應指出，「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」，強調中方的說法「毫無根據」。這起事件讓中日軍事緊張再度升高，也引發國內安全專家的強烈關注。

航跡異常靠近日本本島 重疊美日訓練區引發疑慮

根據《中央社》報導，一名退役海上自衛官在X（前Twitter）平台發布分析圖，將防衛省公布的遼寧號航跡與日本海上保安廳的水路通報及航行警告區域圖重疊後發現，遼寧號行經路線與美日軍方訓練區重疊，疑似有意侵入演訓空域並進行艦載機起降訓練，「這不僅干擾自衛隊與美軍的行動，也構成明確的挑釁行為。」

私見だが…。



防衛省の発表した中国空母の航跡図と

海上保安庁が発表している水路通報・航行警報位置図を

重ねてみると米軍・自衛隊が公表して海保が航行警報を

発表している訓練海空域にわざと侵入して

空母の離着艦訓練を行い自衛隊・米軍の訓練を妨害し

挑発行為を行った可能性がある pic.twitter.com/z76wRjX7Q1 — Life Guard (@WOHZxixjQdr34zy) December 8, 2025

香港《明報》引述日方消息指出，遼寧艦編隊6日經宮古海峽東側進入太平洋後，7日並未照以往模式直駛西太平洋深處，而是沿琉球群島東側一路北上，距離日本本島更近。艦隊當天抵達鹿兒島縣喜界島東方約190公里海域，航跡若繼續北進，將形成環繞日本本島的路徑。

補給艦加入艦隊 日方研判或為長期任務準備

防衛省指出，遼寧艦8日抵達北大東島以東約490公里海域後與補給艦會合，並在9日出現在沖之鳥島北方約500公里海域。過去3天內艦載機起降高達約140次，顯示其演訓頻度極高。防衛省研判，補給艦的加入意味該艦隊具備長期行動能力，可能計畫展開為期約一個月的遠洋任務。

封鎖戰略信號明顯 中國艦隊刻意「堵要道」

報導指出，沖繩東南方海域為美國駐橫須賀航母群與日本自衛隊艦艇南下支援台海時的必經路線。中國派出遼寧號及055型驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）與開封艦（舷號124）在此區域演訓，被中國自媒體形容為「以行動封鎖對手要道」，意在向美日同盟釋放強烈戰略訊號。

日方官員強調，防衛省已透過偵察機與戰機加強監控，並將持續蒐集情報，以防止中國艦隊在太平洋進一步擴大活動範圍。