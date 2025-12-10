幫哥出氣！妹控前大嫂「帶男人回家睡覺」　結局被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）對前大嫂有所不滿，竟在去年5月間透過手機簡訊、臉書訊息等方式，向4人爆料前大嫂外遇，內容包含「帶男人回家睡覺」、「花錢幫忙買保險套」等等，結果反遭前大嫂提告。橋頭地院法官日前審理之後，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處小芸有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小芸傳訊息向他人控訴前大嫂外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸質疑前大嫂外遇，為了替哥哥打抱不平，竟在去年5月間透過手機簡訊、臉書訊息等方式，向4人傳送訊息，共計5次，訊息內容控訴前大嫂發生婚外情長達1年，「帶男人回家睡覺」、「花錢幫忙買保險套」等等，並在文中點出前大嫂的姓名、婚姻、家庭關係等個人資料。

後來前大嫂得知此事，自認名譽及人格受到侵害，憤而具狀向橋頭地檢署提出告訴。而小芸到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

橋頭地院法官認為，小芸因對前大嫂有所不滿，竟不思克制情緒及理性處事，反而向他人散布前大嫂的個資，還發表貶抑前大嫂名譽的文字內容，行為確實不妥，考量到她已經坦承犯行，但尚未與前大嫂成立調解或賠償損失，最終依犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。