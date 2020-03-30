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實踐大學兼任教師遊美染疫「發病24天才確診」　匡列28人「9名師生居家檢疫中」

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▲▼(1400)疾管署記者會，莊人祥聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎又延燒到校園，實踐大學今（30日）指出，該校某兼任老師是今日確診的新冠肺炎個案之一。中央流行疫情指揮中心證實，該教師確實是今日公布的8名個案之一，目前已經匡列28位密切接觸者，其中有18位需要居家檢疫。校方也表示，該教師在實踐僅授一門課，分組授課對象僅9位同學，目前學生狀況良好。

案301於2月20日至3月2日至美國旅遊，返國後於3月6日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於3月15日及25日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於28日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

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▲▼實踐大學學校學生統一由大門口進入，學生排隊量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲實踐大學學校學生統一由大門口進入，學生排隊量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，目前已經掌握親友、師生等28名密切接觸者，其中有18位已經進行居家檢疫，其中有8名是學生、1名老師，4人自主健康管理，其他則持續匡列中。

校方指出，該師來校上課期間皆配戴口罩，目前該組的9位同學及一位老師雖無症狀，已返回家中居家隔離14天，不到校上班上課；另外，經疾管署及台北市衛生局於30日來校指導，上課區域通風良好，擴散風險極低，即日起學校也會針對全校進行徹底消毒工作。

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▲▼306,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製） 

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