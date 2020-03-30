快訊／實踐大學1兼任老師今染疫　9學生即起居家隔離

▲實踐大學學生統一由大門口進入，學生排隊量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎延燒至校園，實踐大學今（30日）指出，該校某兼任老師經中央流行疫情指揮中心通告為特殊傳染性肺炎個案，該教師在實踐僅授一門課，分組授課對象僅9位同學，目前學生狀況良好，也已返回家中居家隔離14天，不到校上班上課。

實踐一名兼任老師今日確診染疫，實踐指出，該師來校上課期間皆配戴口罩，目前該組的9位同學及一位老師雖無症狀，已返回家中居家隔離14天，不到校上班上課。經疾管署及台北市衛生局於30日來校指導，上課區域通風良好，擴散風險極低，但即日起學校會針對全校進行徹底消毒工作。

請繼續往下閱讀...

▲實踐大學一名兼任教師確診。（圖／記者呂佳賢攝）

實踐大學也說，為因應疫情，並配合政府防疫政策，自即日起校本部所有教職員工生均由單一校門進出，經體溫管控及刷證件後始得進入校園，另所有教職員工生均須全天候配載口罩。

實踐大學提醒師生，做好健康自主管理，戴口罩、勤洗手、量體溫，安心上課及生活；只要配合國家的防疫政策，相信可以擊敗病毒，儘快恢復正常的生活。

▲實踐大學學生排隊量體溫進校園。（圖／記者呂佳賢攝）

相關新聞：

實踐大學兼任教師遊美染疫「發病24天才確診」 匡列28人「9名師生居家檢疫中」

▲3月30日新增的8名個案中，有1人為大學兼任老師。（圖／陳昱璇製）

►女主角正面曝光！台南漁光島「帳篷四腳獸」新照片瘋傳 警方說話了



►網咖工讀生慘被刺殺傳靈異！玩家見他上線卻不打怪 託夢家人：我已經那個了