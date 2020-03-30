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世衛聲明罕見稱「台灣」！ 外交部：肯定WHO作出改善...但仍有部分不符

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▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲外交部肯定WHO。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）30日發表聲明，內容罕見提到「台灣」而非「中國台北」。對此，我外交部晚間指出，肯定WHO秘書處在國際友人的敦促下，對台灣參與問題作出若干改善，但世衛組織的聲明中仍有與事實不符之處，因此呼籲繼續檢討。

外交部對於WHO的聲明未能呈現若干事實全貌感到遺憾，並於今（30）日傍晚發新聞稿澄清，參與WHO是國人共同期盼，也是政府持續努力推動的重要目標。近三年多以來台灣持續爭取以觀察員身分參與WHO，目的在於捍衛台灣2300萬人民的健康人權，並盼對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。

外交部稱，雖然肯定WHO秘書處在國際友人的敦促下，就台灣的參與問題作了若干改善，但聲明中仍有與事實不符之處，因此嚴正呼籲WHO秘書處繼續檢討，並改善其基於政治考量而施加於臺灣的一些不合理限制。

外交部列出三點聲明強調，台灣與WHO在國際衛生條例（IHR）架構下互設聯繫窗口，台灣IHR窗口雖有帳號密碼可於IHR內部EIS網站（Event Information Site）查閱資訊，然而實際上多是台灣單向資訊提供，卻未被WHO分享。

以這次「武漢肺炎」疫情為例，台灣自始即將所有案例資訊以及台灣採取的防疫、邊境檢疫措施在第一時間即通報WHO窗口，WHO秘書處卻從未將台灣提供的資料納入EIS網站，也從未登載在WHO每天更新的「疫情報告（Situation Report）」，因此各國衛生單位無法從WHO所提供資訊中了解到台灣疫情現況、防疫政策及邊境檢疫措施。外交部認為，這顯示WHO聲明中所稱，正廣泛向包括台灣在內的所有地區學習，以與全球分享「最佳範例」的說法，與事實有出入。

外交部也說，台灣雖參加非屬WHO轄下的「全球流行病與公共衛生防疫網絡（TEPHINET）」，但至今仍無法參加WHO所屬「全球疫情警報及反應網絡（GOARN）」。因此，即使可透過TEPHINET得知間接、非即時的GOARN援助任務資訊，並不代表台灣得以參加GOARN，WHO也無理由聲稱這是WHO與台灣的合作。

外交部提到，今年2月間WHO舉辦「全球研究及創新論壇」，台灣曾積極向WHO爭取安排專家赴日內瓦出席，「但WHO最後雖接受我國2名專家參加，但僅允許線上參與，因此台灣的專家實際上無法與其他國家的代表就疫情發展、防治及研究直接交流互動，並分享台灣第一線的抗疫經驗，也無法向資金贊助者爭取合作疫苗及藥物研發的機會。」

外交部表示，自2009年至2019年，台灣共向WHO申請參與187場技術性會議，僅受邀參與57場，被拒絕率高達7成，顯見WHO秘書處即便在處理參與技術性會議事宜時，仍多基於政治考量而對台灣設限。

外交部說，「近來國際輿論、我國友邦及理念相近國家推促WHO應納入台灣的支持聲浪日益高漲，台灣成功制止『武漢肺炎』疫情擴散的表現，廣泛獲得國際社會稱許與讚揚，目前已有40多國、超過450多篇國際媒體的報導予以肯定，我國政府也對國際社會的支持表達由衷感謝。」

外交部同時呼籲WHO秘書處，在全球共同合作對抗疫情蔓延之際，應秉持其憲章所揭櫫的「追求人類最高的健康水準」宗旨，摒除政治考量，將台灣完整納入相關會議、機制及活動，尤其是與防治「武漢肺炎」疫情相關者，因為台灣有能力、也有意願繼續與包括WHO在內的雙邊及多邊夥伴合作，共同致力維護全球公共衛生、攜手防堵疫情的擴散。

 

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