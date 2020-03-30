掏空遠航債留22億元！涉挪資產挹注自身樺福建設　張綱維遭聲押原因曝　

▲遠航董座張綱維涉嫌掏空遠航遭檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維30日遭檢調搜索約談一整天後，因涉嫌用遠航資產向銀行借貸約22億元，錢都流向張自己名下的樺福、樺壹等公司，讓遠航無端承受巨大債務最後跳票、停飛，還得大規模裁員，台北地檢署檢察官複訊後認為，張綱維涉違反《證交法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪，且有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。

曾是國內航線龍頭的遠東航空，在2008年爆發財務危機後，被法院裁定重整，樺福集團張綱維決定投入資金，接手經營，入主救回遠航，不過近年遠航陸續出現財務問題，2019年底更是驚傳跳票，航線無預警停飛。

▲遠航已被廢止民用航空運輸業許可證。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

2019年5月間，有媒體報導，張綱維維疑似挪用遠航借貸的數十億元，驚動國安會，當時遠航駁斥「是舊聞了」，張綱維則說相關報導「笑話一則」，還為此控告報導的媒體涉嫌妨害名譽。

不過據了解，張綱維在2016年獲准撤下公開發行前，以遠航資產向合庫等銀行借貸22億多元，相關款項後來陸續流入樺福、樺壹等張綱維旗下其他公司，理由是遠航償還積欠樺福等公司欠款，但是遠航的財報上，卻仍顯示這筆鉅款是「應收」，也就是應該是遠航借出給樺福才對。

▲張綱維曾斥遠航財務出問題是「笑話一則」，如今被檢調懷疑掏空案遭偵辦。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

因為張綱維對到底遠航和樺福集團間的債務關係說詞矛盾，檢察官30日秘密指揮調查局搜索並訊問後，認為張綱維涉嫌詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串、滅證之虞，由檢察官當庭將他逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

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