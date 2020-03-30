色運將掀短裙「是不是沒有穿？」　反控彩券行女店員「不讓我出去」

▲吳男在彩券行性騷擾短裙女員工，還反控對方公然侮辱他是「變態」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓計程車司機，去年3月到常去的彩券行，看女店員穿著短裙坐在椅子上，竟走上前掀開女店員裙子並碰觸右大腿，被害人痛罵吳「變態」、「有病啊」，並試圖關門要吳在店內等警察來，結果吳竟控告被害人公然侮辱、妨害自由，台北地檢署調查後，30日以罪嫌不足等理由，處分不起訴遭遇狼爪的被害人。

54歲的吳男2019年3月13日下午3時許進到彩券行，看到正在休息的女店員穿著短裙、坐在椅子上滑手機，自以為跟店家很熟，走上前邊說「裡面是不是沒有穿？」、邊把被害人右側裙角往上掀開，因此還碰到被害人右邊臀部與大腿交接處。

▲被害人當時正在彩券行裡休息，突然被掀起短裙而暴怒大罵。（示意圖／記者趙于婷攝）

被害人氣得大罵吳男「變態」、「有病啊」，吳男辯稱自己只是在開玩笑，還怪女員工大驚小怪，嚷著要打電話給彩券行老闆，被害人不理會吳男狡辯，打電話報警的時候，看到吳男想逃到店外，被害人試圖關上門阻擋，卻被吳男硬是推開。

好在過程都被店內監視器拍下，檢察官日前已依性騷擾罪嫌將吳男起訴，並由台北地院判處拘役40日，緩刑2年，緩刑條件是支付公庫3萬元。沒想到吳男同時俺控被害人涉嫌公然侮辱、妨害自由。

▲檢察官認為被害人只是當下立即反應而出口罵「變態」，並沒有妨害名譽犯意。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

但檢察官認為被害人罵「變態」，只是當下的立即情緒反應，而試圖關門是為了希望加害人留在現場等待警方到場，並非無故以暴力脅迫妨害他人行使權利，因此處分不起訴這名遭狼爪的被害人。

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