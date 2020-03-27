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詐團遇疫情也怕怕！「分房作業」降低感染風險　中打查獲5嫌

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記者白珈陽／台中報導

詐欺集團成員高姓男子及朱姓男子，於2020年1月底2月初，分別從大陸及日本返台，因大陸及日本新冠肺炎疫情大爆發，讓高、朱不敢再前往，便留在台灣繼續著手詐騙舊業，於嘉義縣中埔鄉及高雄市湳梓區設置機房，打電話向大陸人詐財。刑事局中打於23日搜索兩地機房時，赫然發現高嫌等5人也加入全民防疫運動，每人分別一個房間，各自進行詐騙，以降低群聚感染風險；中打查出詐嫌2個月來詐得人民幣近百萬，依詐欺等罪移送嘉義地檢署偵辦，檢察官向法院聲押獲准。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲刑事局偵六大隊第五隊中打查獲高嫌等人位於嘉義縣及高雄市的詐欺機房，並查扣手機、人頭卡、教戰守冊等物。（圖／記者白珈陽攝）

刑事局偵六大隊第五隊中打調查，嫌犯高男（26歲）曾於2018年間在金門地區落網，交保後他潛逃出境，至中國海南從事詐騙，於今年1月底返台，朱男（32歲）則於2月初從日本返台，兩人回台原因是因適逢過年及躲避疫情，然而疫情卻越來越嚴重，嚇得不敢再次前往大陸及日本。

警方查出，高嫌等人在台灣另起爐灶，涉嫌假冒公安及檢察官，打電話向大陸人行騙。警方於23日在嘉義縣中埔鄉及高雄市湳梓區、前鎮區等地，同步突襲機房，查獲高嫌等5人，並查扣手機、人頭卡、教戰守冊等物；經查，該詐團2個月來分別向5名大陸人詐得人民幣近百萬。

另外，詐團機房原設於台中市區，但由於近來新冠肺炎疫情持續升溫，一般詐團機房都是成員在同一房間內共同作業，為避免互相感染，高嫌等人遂將詐欺機房遷至嘉義等地，並分離運作，每個成員分擁一個房間，降低群聚感染風險。警方訊後依詐欺等罪將嫌犯移送嘉義地檢署偵辦，法院裁定准予羈押。

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