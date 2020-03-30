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社會 社會焦點 保障人權

停車擋道傳拘不到遭通緝　他自爆「肺結核山區靜養」嚇壞檢警

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▲停車場,車格（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳男趕著看診醫治肺結核，把車停在別人停車場門口擋道40分鐘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

年近70歲的吳姓男子，去年因為把車子暫停在別人車道口，害得社區住戶長達40分鐘無法進出，涉嫌妨害自由罪，但是檢警幾度傳拘吳男不到，發布通緝，吳男被捕後坦承因罹患肺結核趕著看診，以為暫停別人店門口沒關係，不曉得擋道，他現在山中休養，不知被告遭傳喚。台北地檢署考量吳男並無犯意，30日處分不起訴。

吳男在2019年7月間，開車到台北市忠孝醫院看診，把車子停在敦化南路一段附近巷弄的1個社區坡平停車場出入口，結果吳男這一去就是40分鐘，有社區住戶想開車出門卻被擋道堵死，憤而控告吳男涉嫌妨害自由。

▲口罩。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲吳男被通緝到案時，戴著口罩接受訊問，並說出自己罹患肺結核正在山中休養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢警收案後要傳喚吳男說明當天停車原因，釐清案情，卻始終傳喚不到人，檢察官因此發布通緝，吳男3月初被緝捕到案時還戴著口罩，他向辦案人解釋，自己因為生病了，獨自在桃園山區靜養，電話收訊不好、親友也不太聯繫，所以不知道自己被傳喚。

吳男辯稱，他去看病的時候，因為身體不舒服、體力差，想快點把車停好去看診，他看路邊有鐵門拉下，以為是業者休店沒營業，所以暫停一下，沒想到那是人家停車場的出入鐵門，對於擋住別人通道感到非常抱歉。

至於他去看得病，是被列為法定傳染病的「肺結核」，辦案人員一聽差點嚇到，但還好吳男都會自己戴著口罩，也不是現在全球疫情嚴重的新冠肺炎，而檢察官最後考量吳男並非有意阻礙他人車輛進出，決定處分不起訴。

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