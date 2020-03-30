遠航「3/31最後工作日」　勞動局：千名勞工受害　張綱維拖欠近2億

▲遠航董事長張綱維。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠航勞資30日召開第二次調解會，雙方對於員工最後工作日期訂於3月31日，積欠工資及資遣費金額已取得共識，北市勞動局已同步啟動歇業事實認定程序。不過，「飛安獎金納入平均工資計算」及「關係企業年資是否併計」仍有爭議。

遠航去年12月12日突然驚傳停止一切飛航營運並無預警暫停售票，交通部今年1月31日正式宣布廢除遠東航空民用航空運輸營運許可證，今年於3月5日積欠員工薪資達3個月，向勞動局提報大量解僱計畫書，並於3月9日召開第一次調解會議，30日召開第二次調解會，雙方主要部分達成協議。

勞動基準科長陳昆鴻表示，調解總共有三場，開了三個小時，大部分達成共識，包括積欠工資、資遣費金額已確認，最後工作日期訂於3月31日，4月1日下午召開歇業會勘會議，涉及許多分公司，勞健保費欠費繳納情形，是否積欠營業稅，使用統一發票情況，需要國稅局提供資料，也請交通部提供資料，以及各個分公司，在各縣市，金門、花蓮、高雄等縣市政府行政單位，會依照歇業事實認定相關程序，沒有疑義，應該就會認定。

陳昆鴻說，認定之後依照發給勞工遠航歇業事實證明文件，勞工憑著文件申請積欠工資的墊償，申請勞工退休準備金、資遣費，以及就業保險失業給付、相關就業促進津貼，以及後續勞保、就業、全民健保退保，可做為文件證明。

陳昆鴻說，勞工可向勞保局申請墊償，地方政府的協助到一段落，由勞保局做代位求償，勞工不用擔心權益受損，只是會比較晚拿到，大約1千多名勞工受害，遠航4個月薪資，累計大概將近兩億。「飛安獎金納入平均工資計算」及「關係企業年資是否併計」屬於個案主張，可以進行民事訴訟。

陳昆鴻說指出，這次要求本來就是遠航依法應該給的，公司資方代表都有高度共識，也有希望解決問題的誠意。至於遠航積欠450萬罰款，陳昆鴻說，將做行政執行、持續催繳。