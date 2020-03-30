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南投同富國中柔道美少女！　獲家扶基金全國自強兒少表揚

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▲▼南投縣同富國中代理校長許淑春（右一）與南投家扶中心主任魏季李（左一），頒贈全國自強兒童獎項，肯定蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特。（圖／南投家扶中心提供）

▲南投縣同富國中代理校長許淑春（右一）與南投家扶中心主任魏季李（左一），頒贈全國自強兒童獎項，肯定蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特。（圖／南投家扶中心提供）

記者張弘昌／南投報導

南投同富國中三年級原住民族學生蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特，以柔道運動入選南投縣全中運選手代表隊，同時獲家扶基金會「2020全國自強兒童」。雖新冠疫情全國表揚大會取消，南投家扶中心主任魏季李特親自到同富國中頒獎表揚，祝賀她獲全國自強兒少模範。

全世界各國新冠肺炎病情頻傳，國內各公司團體配合防疫需求，紛紛選擇調整或停辦各項大型活動。家扶基金會原定月中在台北舉辦「2020全國自強兒童表揚活動」，也因新冠肺炎疫情影響選擇取消。

南投家扶中心主任魏李季，為肯定年度遴選出傑出代表─蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特，一路成長以來的傑出表現，傳達各界愛心企業的祝福，親自到偏遠山區頒獎表揚，希望透過蔻蔻霂同學不畏逆境、堅韌面對挑戰的精神，來鼓舞社會大眾繼續堅守信念，對抗日益嚴峻的肺炎疫情。

家扶基金會每年3月表揚各縣市遴選出，身處困境但仍品學兼優的受助兒童或青少年。南投家扶中心今年所推選出的代表蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特，就是最好的實例。蔻蔻霂的父親因身體的限制，讓他難穩定工作，新住民身份的母親，為扛起家計則每日辛勞工作，從小成熟懂事的蔻蔻霂，課業學習不需父母親擔心，更能分擔照顧年幼弟弟的生
活壓力。

自小學三年級蔻蔻霂開始接受柔道訓練後，從一開始的好奇、好玩到現在的確立目標，雖然現在每天至少要辛苦訓練4個小時，但她仍是甘之如飴，自國中二年級開始蔻蔻霂經常代表學校參加柔道競賽並獲獎不斷。

例如，2019年5月蔻蔻霂參加全國柔道錦標賽獲得冠軍、6月參加南投縣運獲得冠軍，8月參加中部五縣市柔道賽獲得季軍，11月參加全國中正盃柔道賽，也獲得銅牌殊榮。

▲▼南投縣同富國中代理校長許淑春（右一）與南投家扶中心主任魏季李（左一），頒贈全國自強兒童獎項，肯定蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特。（圖／南投家扶中心提供）

今年度順利入選南投縣全中運選手代表，一路走來的成績，讓蔻蔻霂對自己的柔道生涯更有自信，自我期許未來能夠代表台灣出國參加柔道比賽，更希望未來能以此專長順利投身警、教等工作，讓自己也能將所學回饋更多的人。

南投家扶中心主任魏季李表示，法國名著「小王子」中的經典名言，「星星發亮是為了讓每一個人，有一天都能找到屬於自己的星星」。對家扶來說，我們最重要的使命就是幫助這些孩子們順利展現他們的韌性與潛能，有朝一日都能順利成為星空中閃亮的一顆星。

魏季李表示，很開心這一次能用這樣特別的方式，來給予蔻蔻霂同學肯定與祝福，她自律、嚴謹的訓練態度，對時值青少年階段的學生運動員來說實屬不易，尤其是對於家庭財務狀況不寬裕的孩子，更是不簡單，非常感謝元大金控、元大文教基金會提供獎助學金一萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈。

福瑞睿狐股份有限公司提供KAN KEN包，以實際行動支持蔻蔻霂靠自己的雙手撐起未來，更希望透過蔻蔻霂的自強精神，來勉勵所有的台灣民眾，做好自己分內的工作、攜手走過這波的肺炎疫情。

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