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回顧案34病史！一張圖看台灣首起醫院內感染時間表　感染源仍不明

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▲▼47,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩製）

▲台灣首起院內感染關係圖，點圖可放大。（圖／曾梓倩製）

記者蔡玟君／台北報導

台灣新冠肺炎今（30日）新增3死亡病例，其中案34為因為心律不整、心臟衰竭而往生。案34是一名北部50多歲退休婦人，回顧其病史，衍生出台灣首起院內感染案例，最後含婦人在內共有9名確診，目前感染源仍不明。

案34例本身即有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。

請繼續往下閱讀...

2月29日，中央流行疫情指揮中心再公布新確診案例，其中案35至於醫院急診工作時曾接觸案34，案36至38均為案34確診前住院病房的護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢，於29日確診，指揮中心將此定義為一起群聚事件。

▲▼0330中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／ETtoday攝影中心攝）

3月2日，指揮中心公布確診病例中，案41例為案34女兒，近期無旅遊史，案41於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34並協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性後確診，成為院內感染第6位確診患者。

3月3日公布的第42確診案例則為案34確診前同病房、不同病室，且已出院病人的陪病家屬。該名患者於2月23日曾因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，3月1日衛生單位進行風險對象病人及陪病者追蹤採檢時，因發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，後經採檢確診。

3月6日新增第45例確診個案，為第34例同病房、不同病室的已出院50多歲婦女，讓案34和案45之間關係備受關注。指揮中心說明，案45近期沒有國內外旅遊史，2月14日因其他疾病住院，與案34同病房、不同病室，之後在2月20日出院；3月1日疫調針對案34風險對象追查時，發現案45檢體顯示異常，故於3月5日再次檢驗，並於6日確診，是本案第8位確診案例。

3月10日新增2例確診案例中，第46例為案34、案41的家人，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。案46 在3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第3次採檢後確診。該起院內感染案例後來沒有再向外擴大跡象，惟感染源仍有待釐清。

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