歐美確診案多⋯凡入境通通普篩？陳時中：考慮針對高風險區域進行普採

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布全台最新確診病例，一共新增8例確診，包括7例境外移入、1例本土入境，累積染病人數已有306人、5人死亡，全球染疫則破72萬人、逾3.3萬人死亡。針對擴大檢疫可降低致死率，政府是否考慮提前部署進行境外入境者全篩檢部分，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應表示，「會考慮對某區域返台、高風險區域進行普採。」

針對醫師呼籲凡入境台灣就須進行篩檢部分，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應表示，昨日入境台灣僅剩1600多人，全面採檢目前確實沒有問題，「但還是一樣的老問題，是不是要針對有風險的去採，還是針對這種完全沒症狀去採。」他指出專家認定無症狀者恐有偽陰性問題，故沒有全部採檢，因此區隔才最為重要，不過針對上周自歐洲返台有40多人確診、美國也有一半確診案，鬆口不排除未來可能會針對高區風險地區進行普採。

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另中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩補充說明，目前採取策略為入境旅客除現有症狀，只要14天內曾經有症狀就會通通採檢，目前一天可採檢200至300人，並出現約5至6位有陽性反應，其餘陰性者也沒不會放掉，就是請其居家隔離，強調「這些人一直行動在掌握當中。」防堵一開始採檢結果為陰性者成為可能破口。