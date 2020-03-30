一周高達85人！國內「2、30歲年輕確診者」病況曝光！莊人祥：僅1位重症

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（30）日新冠肺炎確診新增8例，包括7例境外移入及1例本土，目前5人不幸病逝。由於眾多個案為出國工作者及留學生，年齡層落在青壯年，讓人好奇這些年輕確診者目前病況如何，而指揮中心也做出回應。

台灣目前累積確診數共306例，其中境外移入就佔了262人，本土個案則為44例，差距近6倍之多，而這些旅外人士也普遍為年輕人。針對2、30歲年輕確診者現階段病況，指揮中心發言人莊人祥表示，只有1位是重症病人。

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從過去一周（3月23日-29日）數據來看，國內2、30歲的新冠肺炎確診患者人數就有多達85名。

3月29日：8人

3月28日：9人

3月27日：8人

3月26日：11人

3月25日：15人

3月24日：14人

3月23日：20人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心也再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▼確診人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）