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登玉山主峰住宿排雲山莊　防疫限縮床位人數、受理退費遞補

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▲▼登玉山主峰前，供山友住宿休息的排雲山莊，配合新冠肺炎中央防疫規定，住宿人數從116人縮減為100人，同時也受理抽中籤，想取消行程山友退費。（圖／玉管處提供，下同）

▲登玉山主峰前，供山友住宿休息的排雲山莊，配合新冠肺炎中央防疫規定，住宿人數從116人縮減為100人，同時也受理抽中籤，想取消行程山友退費。（圖／玉管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

玉山主峰是國內熱門登山路線，登爬主峰前山友住宿的排雲山莊床位，配合新冠肺炎中央防疫措施，由116個床位減為100床位。4月起抽中籤繳費登山客，若考量疫情因素想取消，玉山國家公園管理處也同意申請退費，並通知候補人員遞補，同時加強消毒、分流供餐等防疫措施。

王山主峰入山申請，有每日攀爬人數等限制，網路申請抽籤人數爆滿，有時半年前或提早預約，還不一定抽的到籤。過去玉管處除非颱風等不可抗力因素，才會暫停排雲山莊服務及辦理退費，因疫情因素陸續有山友打電話詢問，防疫期間登玉山事宜。

▲▼登玉山主峰前，供山友住宿休息的排雲山莊，配合新冠肺炎中央防疫規定，住宿人數從116人縮減為100人，同時也受理抽中籤，想取消行程山友退費。（圖／玉管處提供，下同）

根據中央疫情指揮中心發布，「室內100人以上集會活動建議暫停」。玉管處副處長林文和表示，配合中央防疫，排雲山莊也緊急縮減入住人數，從116人減至100人，同時山莊集中供餐，也改採分流、分時段供餐，來減少群聚人數。受理取消退費後，除退還每人480元住宿費，也通知候補人員，決定是否依序遞補。

此外，攀爬玉山網路申請時，玉管處已增加提醒山友，配合做好防疫及自主健康管理，報到前需先量測體溫，並建議較多山友聚集時能戴上口罩，排雲山莊也會加強環境消毒。

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