人夫懷疑外遇亂嗆「兩家全不得好死」　老婆忍7個月神反擊

▲蔡妻不堪丈夫辱罵，忍了7個月，不得已選擇提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

51歲的蔡姓男子有毒品前科，去年8月間因為懷疑妻子外遇，先是在公寓大門外公開對方的個資，還寫上帶有性暗示的字句，並附上電話號碼，今年1、2月間再度開嗆「兩家全不得好死」、「破X」等髒話，最後被新北地院法官依加重誹謗罪、公然侮辱罪，各判處拘役70日、罰金3000元，前者得易科罰金7萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，蔡男因為毒品案件被判刑10月確定，直到2016年1月才服刑完畢，沒想到他出獄之後仍不知悔改，只是因為懷疑妻子外遇，2019年8月間就在公寓大門外公開女方的個資，包含姓名、生日、住家地址、公司地址及電話，還有個人手機號碼，甚至用女性口吻講一些帶有性暗示的話語，「本人長得漂亮又可愛，很好X，我的專長就是給人X，不用錢」。

過了4天，蔡男再度跑到妻子住處，並在外牆塗寫「破X」等髒話；隔年1月、2月又兩度來到公寓外，大罵女方討客兄，「兩家全不得好死」、「我對妳不好，妳才一次又一次，只要有人要妳就好」。蔡妻不堪騷擾，忍了4次辱罵才決定前往警局報案並提告。

新北地院法官認為，蔡男只是因為懷疑，就在不特定人皆可共見共聞的地方，用文字或言語公開叫罵，顯然欠缺尊重他人的觀念，同時也侵害女方的名譽及人格尊嚴，考量到雙方至今仍未達成和解，最後依加重誹謗罪判處拘役70日，得易科罰金7萬元，另外再依公然侮辱罪判處罰金3000元，全案仍可上訴。