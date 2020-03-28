科技女爽勾人夫逛OUTLET！空姐正宮氣炸狂列「10次使壞」…她被抓包下場曝

▲空姐人妻怒控科技女搶老公，她瞎回「我以為他離婚了」，下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名空姐人妻指控，在科技公司上班的小乃（化名）與丈夫出雙入對，不僅在公開場合接吻，還共赴摩鐵翻雲覆雨，氣得她決定提告求償。一審認為證據不足，將她的訴訟駁回，但高院審理後，判決結果逆轉，小乃應賠償人妻50萬元，全案確定。

人妻提告指出，她與丈夫阿宏（化名）在2007年10月中旬結婚，婚後育有2名子女，結婚10多年來感情融洽，沒想到小乃身為阿宏的同事，明知道阿宏已有家室，竟然還與他暗通款曲，曾多次單獨同車出遊，甚至單獨進出汽車旅館，並在公開場合牽手、親吻等宛如情侶一般。她更氣憤列出阿宏與小乃的10項親密行徑，包括牽手過馬路、海邊牽手散步、會館按摩、逛OUTLET等，求償100萬元。

針對人妻的控訴，小乃則辯稱，自己不知道阿宏是有配偶的人，也不認識人妻，且阿宏曾經向公司申請留職停薪，要處理婚姻問題，追求她時聲稱已經離婚，也搬出原本的住所，還翻拍離婚協議書給她看，所以她以為阿宏沒有配偶，才會答應交往。

桃園地方法院審理時，採信小乃的說詞，將人妻訴訟駁回。人妻不服判決結果上訴高等法院，高院指出，雖然阿宏有翻拍離婚協議書給小乃看，但上面並沒有簽名，沒有法律效力，且人妻曾經打電話警告小乃，不要再與阿宏聯絡，不採信小乃的說詞，改判她應賠償人妻50萬元，全案確定。

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