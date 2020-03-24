控妻毒舌抨擊、搶走護照…他怒提離婚敗訴！女兒手上刺青成關鍵

▲男子阿祥與妻婚後外遇後離家出走，女兒因太過傷心，竟將爸爸離家日期刺青在手上。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿祥（化名）與妻結婚38年，近日決定向法院訴情離婚，他表示因妻子近年來懷疑他有外遇，不僅常對他口出酸言，甚至還將他護照搶走，阻擾他出國工作。法庭上祥妻則表示，先生出國就是要去找小三，她當然反對，另先生早已為小三離家多年，女兒等不到爸爸傷心之餘，甚至只能將阿祥離家日期刺青在手上，由此完全可證實阿祥背棄家庭、移情別戀他人在先，怎能說離就離。法官審結認為阿祥沒有資格提離婚，判他敗訴。

阿祥1982年結婚，婚後與妻育有2名子女，他主張，自己與老婆原先感情甜蜜、家庭幸福，沒想到婚後不久妻子就開始對他展現極端控制慾，每每他出門工作，除了會不斷接到妻子騷擾電話外，也常以「去找小三」、「不得好死」等惡毒言語抨擊他，他因實在忍無可忍才離家。阿祥再稱，離家後妻子竟將情緒改發洩到女兒身上，致女兒精神崩潰、罹患憂鬱症，他覺得2人感情已無法回到當初，溝通也無法改善，所以決定訴請離婚。

▲少女因等不到爸爸返家，竟難過的在手上次下他離家出走日期。（圖／翻攝自pixabay）

阿祥妻子則回應稱，先生自2013年開始與1名暱稱「天后娘娘的僕人」的女子發生婚外情，她已多次看到兩人互傳微信，裡頭不僅有各種寒暄告白，從小三微博公開頁面上，也可看到先生送她的生日禮物及卡片，步步證實婚外情。祥妻再稱，女兒自從知道爸爸離家出走後相當難過，為此還將爸爸離家日刺在手上，實在令人心疼。另針對搶護照一事，妻子坦承有拿過阿祥護照，但那是因為她知道先生要去找小三，才會生氣阻止，且其實那天爭執到最後她有妥協讓先生出國，怎料阿祥竟就此一去不回。

法院審理時，女兒出庭證稱，因為從小到大爸爸沒有不回家過，所以在爸爸離家出走後1、2週後，他意識到真的不等不到了，傷心之餘才會在決定將父親離家日刺在身上。至於過去，她確實有與媽媽吵架完自殘的經驗，但只有1次，目前她與母親關係較好。

法官勘驗各方證據後認為，阿祥婚姻出問題是因他與第三人不正當交往所致，又他們夫妻倆會分居，也是因為阿祥自行搬離所致，竟然他自己背離家庭在先，理當沒有提離婚的資格，審結駁回他離婚訴求。全案仍可上訴。

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