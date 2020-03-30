過年回家…正宮驚見「空姐小三帶兒入住」！婆婆竟冷回：要就離婚不然就接受

▲彰化陳姓人夫與空姐外遇還生下私生子，下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

彰化一名陳姓人夫與空姐小乃（化名）發生婚外情，2人還生下兒子，正宮過年期間從台北回彰化時驚見，家中莫名其妙多了一個嬰兒及女人，頓時感到無法接受，沒想到婆婆見狀，竟還要求她「要就離婚，要不然就接受他們2個在一起的事實」，氣得正宮提告求償。日前法院判決出爐！

正宮主張，自己與老公2010年底結婚，她2016年間察覺小乃與老公聯絡密切，多次打電話詢問小乃，孰料，對方竟都掛她電話處理，她只好傳簡訊告知小乃，「我是陳男的老婆」，沒想到小乃2016年卻仍與丈夫生下一子。

她指控，小乃與自己是國中同校不同班的同學，雙方也經常在臉書上聯絡，按常理說，擔任空服員的小乃應該知道丈夫已婚，不料，小乃竟與丈夫同居，她的私人物品全被小乃的物品給取代，房內嬰兒用品及女性用品擺設的方式也是長居家中的樣子，房內甚至還有2人與所生孩子的合照，讓她相當崩潰。

但正宮萬萬沒想到的是，婆婆見狀竟然理直氣壯地說，「他們2人早就在早就在一起了，現在也在一起，妳要就離婚，要不然就接受他們2個在一起的事實，妳只要照顧小孩就好，他們會金援妳扶養小孩」，不堪受辱的她決定提告，表示自己每天都在反覆哭泣中度過，還得求助身心科才能睡覺，向老公及小乃求償120萬元。

小乃強調，自己無意介入陳男的婚姻，是在不知情的情況下與陳男交往，得知陳男有家室之後，就表明要斷絕關係了，另外，她稱自己很少使用臉書，被正宮目擊事發當時，是陳男媽媽不斷拜託想看孫子，她不想讓老人家擔心才會帶兒子去陳男家，否認同居。

彰化地方法院勘驗各項事證發現，陳男騙小乃自己未婚還生子，應該賠償正宮120萬元，至於小乃則是免賠；案經上訴台中高分院，法官將上訴駁回，全案確定。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

遭猛刺頸部3刀…運將「後面熱熱」鮮血狂流！他曝行凶原因：我想進監獄躲債



再走3分鐘就到了…網咖19歲員工「上班途中遭捅」慘死！姊見他躺血泊中崩潰



狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你…正宮淚崩：我們感情很好