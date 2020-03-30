「我走了，你以後要快樂」　女大生和男友講完電話往前傾…遭自強號撞上亡

▲女大生卡在自強號下方，送醫不治。（圖／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

北部一名20歲女大生29日在台中市精武車站，突然從北上月台墜入鐵軌，遭到高速進站的自強號撞擊，送醫不治。據了解，她當時和男友講完電話就落軌，當天還傳「我走了，你以後要快樂」的訊息，未料發生憾事。

台鐵表示，經過調閱監視器發現，當事人是從月台上往下跳。司機員也說，行駛到事故地點前50公尺處時，突然看到民眾跳下來，馬上鳴笛、緊急煞車，但還是來不及，撞上了該位民眾。

▲▼女大生墜軌不治。（圖／民眾、網友提供）

29日下午，當時台鐵178次自強號列車準備進入精武車站。女大生突然從北上月台落下，遭到列車撞擊，卡在車底下，當場失去生命跡象，緊急被送往中國醫藥大學附設醫院搶救，但仍宣告不治。

《自由時報》報導，警方調查，女大生當天下午從台中車站搭區間車到精武站，一路上都在和男友講電話，結束通話後墜軌。警方調閱監視器畫面，發現死者見自強號進站，身軀往前傾掉入鐵軌，被車身撞上，無外力介入。

男方家長透露，兒子認為和已交往半年的女友不適合；她28日來台中找兒子，29日離開後傳了「我走了，你以後要快樂」的文字。家長強調，兒子只想好聚好散，沒有要傷害對方的意思。

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