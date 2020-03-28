狂啪416次！她睡「閨蜜老公」騷喊：沒高潮就搖斷你…正宮淚崩：我們感情很好

▲台北一名在婦產科擔任營養師的女子偷吃人夫，狂噴dirty talk下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北市一對夫妻與友人情侶檔感情十分要好，沒想到人夫竟偷吃友人的女友，雙方展開逾4年的婚外情「狂啪416次」，還光明正大地趁著聚會時在妻子面前約會，姦情曝光後，正宮崩潰提告。法院判人夫及友人女友應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮提告指出，丈夫在籌備婚禮時便偷吃朋友女友小乃（化名），2人還塑造出好先生、好朋友的形象，利用友人跟她的信任，背叛感情、糟蹋婚姻。她指控，在婦產科擔任營養師的小乃，更裝作沒事一般，到月子中心探望、帶補品給她，私底下卻與她的丈夫發生婚外情超過4年，狂啪416次，讓她大受打擊，決定提告求償150萬元。

她提出丈夫與小乃2018年7月5日至7月19日的超鹹濕對話佐證，其中提及「吃你或是跟你吃東西我都喜歡！」「哈哈哈想餵飽妳啊」、「我長期外遇耶」、「你怎麼都不覺得我就是覺得跟你我舒服又滿足才這麼喜歡跟你做」、「如果能上床我就穿給你扒開」、「沒讓我高潮我會搖斷你的…」、「想X進去」、「求你X我」、「我好硬喔」、「想沾滿妳的體液」、「這些發生在婚前就好了」。

雖然人夫與小乃死不認帳，強調這些對話是在回憶過往的激情，但台北地方法院勘驗各項事證後，發現小乃曾為了「介入家庭」一事向人妻道歉，認為後來否認的說詞只是臨訟卸責，不採信2人的說法，判人夫及小三應連帶賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

回顧宣判前的最後一次開庭，人妻在庭上淚訴，夫妻倆與小乃感情很好，甚至她產檢還是在小乃那做的，當她發現2人外遇時，想到他們利用聚會，在她面前「正大光明」地約會，就不禁覺得一陣噁心，至今仍每天做惡夢，無法好好工作。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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