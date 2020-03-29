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起飛了！湖北台人「類包機」20時56分起飛　載153人內部畫面曝

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▲▼湖北台胞登機，3月29日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲湖北台胞登機畫面曝光，穿著防護衣、戴面罩並於稍早順利起飛。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北—上海報導

政府拍板，由華航執飛的CI504「類包機」定點定時航班，首架次於29日晚20時56分順利起飛，預計22時17分返抵桃園機場。據了解，該班機晚18時抵達浦東機場後，經過消毒和檢疫，較原訂計畫晚了1個多小時起飛，共將搭載153名台灣人返台，從機艙內畫面來看，大家都身著防護衣，戴上面罩與口罩。

據了解，本次第三批包機分29、30日兩架次，皆為定點定時同時段的華航航班，供滯留湖北民眾隨當地交通解封，自行至上海搭機返台。據海基會聲明，12歲以上票價為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元。

▲▼湖北台胞抵達機場準備返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北台灣人搭乘從上海浦東機場起飛的華航定點定時航班起飛。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

經掌握，兩架次原共將有約440人搭機回台，今晚人數應有220人左右，但後來於今天完成登機辦理的實際人數為153人，也就是說有近70人放棄搭此次包機返台；據了解，今天雖無傳出人員發燒被請下機的情況，但稍早有一位已註銷大陸籍，轉為台灣籍的陸配，因為通行證在滯留時過期，無法現場辦理證件，因此未完成登機手續，只能先離開。

滯留湖北民眾是於15時50分起，至浦東機場華航櫃台排隊辦理執機，在通通身著「防護服」的地勤人員協助下，於18時陸續抵達候機室等待搭機，看到華航停靠空橋後，有媽媽對孩子直呼「是大飛機耶，終於要回家了！」興奮和返家之情溢於言表。

▲▼湖北台灣人登機，3月29日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲民眾登機後穿上防護衣。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

事實上，搭乘29日包機的滯留湖北台灣民眾，多數從28日一早就出發，以包車、共同搭乘省際客運，或少數以高鐵等形式，經過超過1000公里，10多個小時的路程，於28日深夜、29日清晨陸續抵達上海浦東機場，不少人因為沒有數位健康碼，只有紙本證明，無法入住旅館，選擇直接夜宿機場。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，會有4位護理人員會一起飛過去，但不會入境，在空橋時會量體溫、詢問是否有身體不適症狀，並協助著裝，而上機後會安排座位，下機後還會再做一次發燒篩檢和採檢，再送到集中檢疫所，進行14天隔離。指揮官陳時中也冷靜表示，靜待今晚佳音，希望可以順利，讓大家都進入安全狀況。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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