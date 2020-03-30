希拉蕊酸川普疫情美國第一　得16.2萬讚卻遭轟：難怪落選

▲前美國國務卿希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國前國務卿希拉蕊.柯林頓（Hillary Clinton）28日發文狠酸川普，當初不斷承諾要讓美國成為第一，果然做到了，暗指對於疫情處理不當，結果貼文下方的留言遭到一陣砲轟。共和黨聯邦眾議員克倫紹（Dan Crenshaw）表示，現在疫情嚴峻，不應該在這時候發這種文章，應該要一起攜手度過這個難關，而不是相互排斥、數落，這不能成為美國政治的常態。

希拉蕊過往曾二度參選總統，在2016年的美國總統大選一度有機會打破美國政壇的玻璃天花板，成為美國史上首位女總統，但最後還是敗給了川普，之後兩人之間互相攻擊的砲火不曾間斷過。川普多次借健康問題攻擊希拉軟，更曾表示「她腦子裡短路了」。

川普在2016年的總統選戰中，不斷高喊「會讓美國成為第一」作為競選口號。現在希拉蕊逮到機會趁機大肆嘲諷，雖然貼文得到16.2萬個讚、7.4萬則留言，卻是負評居多。

He did promise "America First." https://t.co/bzks3hqCUE — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 27, 2020

美國媒體Washington Examiner的記者傑里.鄧利維（Jerry Dunleavy）表示，在美國陷於致命性的大流行病中以這種口吻發文，相當令人震驚；全國共和黨參議院委員會高級顧問馬特.惠特洛克（Matt Whitlock）也表示，難怪她在2016年會選不上總統。

截至30日12時為止，美國總確診人數增至14萬3722人、2566人死亡，其中紐約州已有1063人因新冠肺炎病逝，總計6萬679人染疫。相較於其他國家官方數據，光是紐約州的確診人數，就超過法國（4萬174人確診）、伊朗（3萬8309人確診）及英國（1萬9522人確診）等國。