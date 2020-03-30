蔡英文宣示：口罩未來日產2000萬片　證明台灣隊能一直挑戰極限

▲總統蔡英文30日視察不織布大廠敏成時宣示，口罩國家隊達到日產1,000萬片的目標，未來將要挑戰日產2,000萬片。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日視察不織布大廠敏成時宣示，口罩國家隊達到日產1,000萬片的目標，未來將要挑戰日產2,000萬片。她認為，這對整個國家的民心士氣是很有用的，不僅是提供了口罩，也證明台灣的團隊可以一直挑戰極限。

蔡英文表示，她去看過口罩供應鏈最前端的口罩製造商，走過製造機械的機械團隊在產線組裝上的努力，也去不織布的原料供應商，而這次到敏成，則是口罩中一個最核心的材料，也就是「熔噴不織布」。

蔡英文表示，希望口罩國家隊在完成防疫之後，還要繼續維持，讓整個供應鏈都能維持台灣優質生產，包括醫療、國軍，都會採用國內生產的政策。

蔡英文指出，在疫情結束後，要再一次盤整，國家在戰略及民生的需求上，要有一定程度能掌握自己生產的能量，「相信經濟部長沈榮津已經開始作業！」

同時，蔡英文也表示，她請醫療與公共衛生部門開始盤整所需要的戰略與民生基本物資需求，希望在這段期間全心投入疫情的同時，就已經在為國家戰略與民生物資的整備進行盤點的工作。

蔡英文隨後也指出，口罩國家隊達到日產1,000萬片的目標，而未來將要挑戰日產2,000萬片。她認為，這對整個國家的民心士氣，其實是很有用的，不僅是提供了口罩，也證明台灣的團隊可以一直挑戰極限。

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