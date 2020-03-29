排隊人靠人增感染風險！陳時中：研議訂「社交距離」規範違者就開罰

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情在各國升溫，新加坡從27日起為防病毒傳播，限制人和人距離不能「少於1公尺」，違法就要罰約新台幣21萬元。中央流行疫情指揮中心指揮官今（29日）表示，有再研議對「社交距離」是不是要更嚴格規範。

陳時中說，對於社交距離，看到其實在集會那些都有做，但在排隊維持人靠人情況，現在研議對社交距離是不是能夠更嚴格規範，當然不會像新加坡一次罰好幾萬，確實考慮沒照這東西會用罰款方式做處分，畢竟大家做很多事情也都從前面到現在無症狀什麼，要靠個人衛生洗手和適當的社交距離，才能讓他不會說在往外擴。

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至於怎麼思考往前走？陳時中指出，現在有思考沒有維持適當社交距離，要以相關處分來進行希望讓事情做得更確實一點。清明連假馬上要到，是否可能像香港一樣禁止3人以上聚餐等相關執法？陳時中表示，法源沒問題，只是怎麼樣去執法才有效，第一個他是一個可行且有效，但都還在討論這事情，並強調一切都還在研議中，有很多問題要討論，定下來的規則被執行才能達到防疫效果。

▲莊人祥說，愛他有多少，就離他有多遠。（圖／記者黃國霖攝）



另外，案289研判是近距離接觸293，沒有適當防護造成的本土個案，媒體追問現在居家檢疫的人很多，289是為何沒有做到適當防護？指揮中心發言人莊人祥回應，現在無法回覆。不過，基本原則是，如果是要居家檢疫，就請單獨做事，不要共同一起吃飯，如果要交談就戴口罩，離1公尺左右，上次護理師講得非常好，「愛他有多少，就離他有多遠」。