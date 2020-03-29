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副總統陳建仁維基百科被惡意竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

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▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台灣面對新冠肺炎疫情的表現，備受國際矚目，外媒也注意到副總統陳建仁因具有抗SARS經驗，成為本次抗疫幕後功臣，且被總統委予跟國際各國分享、交流防疫經驗的重責大任。不過，近日卻被發現，有網友惡意竄改維基百科，將他的名字改成簡體字的髒話「陳雞掰」。

台灣在面對新冠肺炎疫情，受到世界各國的一致肯定，許多國際網友除了盛讚疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院副院長陳其邁的表現之外，日本媒體更封政務委員唐鳳為「天才IT大臣」。此外，日本出版社「新潮社」的國際新聞網站Foresight也有一篇文章，特別點名副總統陳建仁。

該篇文章內容指出，陳建仁出身公衛領域，又有直接面對SARS疫情經驗，甚至認為這次疫情爆發在陳建仁520卸任之前，這對總統蔡英文、對台灣而言，都是最大的幸運。

有趣的是，擔任行政院副院長的陳其邁，跟陳建仁之間還是師徒關係，兩人在這次疫情期間緊密溝通聯繫，並多次跟疫情指揮中心交流與提供建議；據了解，蔡英文還交付他一個重要任務，就是每天與世界各國進行交流，就防疫的經驗做意見交換，並分享台灣的成功防疫經驗。

此外，讓國際網友驚訝的是，陳建仁除了公衛背景與防疫專業外，他在宗教界還有「「聖墓騎士」的封號，是真的有獲梵蒂岡冊封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」與「耶路撒冷聖墓騎士」的。

不過，最近卻被發現，有惡意的網友竄改維基百科，將陳建仁的資料欄中，中文姓名的部分，改成簡體字的髒話「陳雞掰」。

▼副總統陳建仁維基被網友惡意竄改，變成簡體字的「陳雞掰」。（圖／翻攝維基百科）

▲▼副總統陳建仁維基百科被網友惡意竄改成簡體字髒話「陳雞掰」。（圖／翻攝維基百科）

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