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計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲準副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

準副總統賴清德29日在臉書發文，透露他向交通部長林佳龍提出計程車司機，面對新冠肺炎疫情，雖然看得到補助，但領不到的困擾。他說，後來得知交通部在4月至9月期間，是以加油卡的方式補貼計程車每輛每月2千元額度，若未於當月使用完畢，還可以持續累積到今年年底前使用完畢。

賴清德表示，他過去常搭計程車，每次都會跟運匠大哥大姐們聊天，深知計程車業者的辛苦。幾天前，他在台南高鐵站遇見一位排班計程車司機，向他抱怨，政府因應肺炎疫情對經濟的衝擊，會以里程數補助計程車司機，但是因為沒有客人，根本跑不到要求的里程數，因此補助看得到領不到。

賴清德說，後來他向交通部林佳龍部長提醒，才理解到其實本次疫情紓困補貼，是用接地氣又方便的方式進行，也就是說，「交通部將在今年4月至9月期間，以加油卡的方式補貼計程車每輛每月2千元額度，若未於當月使用完畢，還可以持續累積到今年年底前使用完畢。」

賴清德表示，深怕計程車司機們還不知道，因此將內容貼出，讓所有計程車司機了解。他還說，「當天那位大哥，希望你有看我臉書，趕快去申請計程車加油卡，讓補助看得到、領得到！」

另外，賴清德也說，他也和林佳龍進一步討論，計程車屬交通運輸業，也是觀光產業的一環，受到疫情很大的影響，尤其司機本來生活就辛苦，養家活口的司機，常常一天開車十小時以上，現在因為疫情，生意沒了，生活必然陷入困境。他指出，林佳龍深知大家的辛苦，交通部會持續研究對策，更進一步協助計程車司機度過此波難關。

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