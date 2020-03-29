案268發病1個月才確診「曾逛老街！」　金山商圈緊急大規模消毒

▲新北市金山區商圈29日晚間擴大消毒。（圖／新北市金山區公所）

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日新增16人確診，第268例屬於本土感染個案，由於其發病近1月才確診，目前正在回溯個案曾接觸的人、去過的地方，包含「金山老街、廟口肉羹和烏來老街」等地。新北市金山區公所29日表示，將針對金包里老街、金山商圈、金山第一公有零售市場等地進行大規模消毒。

新北市金山區公所29日在臉書公告，為了落實新冠肺炎防疫，金山區29日晚間7時30分將加強全區消毒工作，屆時區公所人員將會同金山區清潔隊，針對金包里老街、金山商圈及金山第一公有零售市場擴大消毒，請商家、居民妹配合提早休息及做好商品覆蓋，旅客朋友們盡量改道以利工作進行。

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指揮中心28日新增16人確診，第268例為北部50多歲男性，因為沒有出國紀錄，屬於本土感染個案，找不到明確感染源，2月28日出現發燒、咳嗽等症狀後，多次就醫確診斷為一般感冒，直到3月26日症狀加劇才通報檢驗，3月28日確診感染新冠肺炎。

指揮中心發言人莊人祥29日在記者會公布個案活動史，包含2月29日下午5點20分到6點54分到金山老街跟廟口肉羹，3月15日下午2點30分到4點48分在烏來老街旅遊購買路邊小吃，目前已經匡列400多名接觸人，大概都是醫診所醫護和病人。