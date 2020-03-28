5萬kg「黑心噁培根」竄全台小吃、早餐店！桃園工廠重製過期3個月豬肉繼續賣

▲富豐工廠使用逾期豬肉重製25種培根肉品繼續賣。（圖／桃園市衛生局）



記者許力方／綜合報導

桃園大園富豐食品公司工廠被衛生局查獲使用2年前進口、已逾期的「冷凍豬腹協肉」，多數製成「培根」類產品，立即封存剩餘庫存豬腹協肉、培根約8000公斤外，並追查已經賣到市面的5萬多公斤的碎培根、常培根、煙燻培根等，通路以小吃店、早餐店為主，已經勒令立刻下架回收。

桃園市衛生局指出，24、25日前往「富豐食品股份有限公司大園廠」例行稽查，現場查獲該公司2018年3月間進口的「冷凍豬腹協肉」共2770箱（約25公斤/箱；有效期限至2019年12月中旬），其中2129箱已經過了有效期限，仍被製成25項培根類成品。

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衛生局查出，業者從2019年12月16日起至2020年2月26日，利用2018年3月進口的逾期冷凍豬腹協肉，生產培根類肉品，統計出貨高達5萬880公斤，現場立即封存剩餘庫存的冷凍豬腹協肉共220箱（約5500公斤）與已製成的培根類產品共2345公斤，並即刻勒令下架回收違規黑心產品，避免於市面持續使用。

衛生局表示，業者2018年3進口的2770箱冷凍豬腹協肉，2019年12月就到期，本來應該要銷毀，卻被製成25種培根肉品，且已有約5萬多公斤成品流入市面，販售下游大部分屬於餐飲業、早餐店、餐廳為主。因富豐食品工廠總公司位於新北市，該案已移請新北市政府衛生局後續處辦。

衛生局指出，依據食安法食品若逾有效日期情形，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；業者使用過期原料肉製售之培根類等多項產品之行為，依同法第44條規定可處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。該局提醒食品業者或消費者若持有違規產品，可撥打新北市總公司服務專線(02)22457293~4，辦理相關退貨事宜。

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