兇嫌畫面曝！35歲還靠爸「拿不到錢」狠殺19歲少年　死者姐曝：幾乎5年都住網咖

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市19歲的劉姓男子28日凌晨準備到網咖上大夜班途中，遭蘇姓男子攔住，蘇突然拿出預藏水果刀潮流左胸猛刺1刀，劉當場血流不止昏倒在地，蘇行兇後一度若無其事返回網咖更換衣服，隨後自行前往平鎮分局自首，蘇辯稱是想找人借錢未遂，一時衝動才釀禍；警方懷疑蘇可能缺錢花用才想行搶未遂，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

▲桃園市平鎮區南豐路網咖蘇姓男子涉嫌持水果刀刺死劉姓網咖員工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子涉嫌行兇殺人案，警方起出作案凶刀與衣服等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，死者是19歲的劉姓男子，在平鎮區南豐路某網咖上大夜班，28日凌晨準備上班接姊姊的中班，但在抵達網咖前遭35歲的蘇姓男子埋伏守候，雙方似乎有口角，蘇男突然以預藏水果刀往劉左胸口猛刺，劉倒地前還瞪了蘇一眼，但隨後陷入昏迷，劉被送醫急救後仍宣告不治。

▲桃園市平鎮區南豐路網咖蘇姓男子涉嫌持水果刀殺人案，警方偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，35歲的蘇男平日無業，平日遊手好閒且個性孤僻，最近5年幾乎以網咖為家，沒錢花用時會打電話請家人送錢來網咖，但因蘇不工作是靠爸族，需索需無度，最近父母疑似痛下決心斷其金援，蘇沒錢花用才四處借錢。

警方查出，死者劉男在網咖上班，與蘇算是熟識，蘇可能想向劉借錢未遂才惱羞成怒殺人，但為何會有水果刀，懷疑有預謀殺人意圖，但蘇卻辯稱是一時衝動，想找熟識的劉男借錢不成，才痛下殺手。

▲慘遭殺害的網咖劉姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據附近監視畫面發現，蘇男在平鎮區南豐路犯案後，居然步行返回網咖，取回留在店內衣服更換後再前往平鎮分局自首。

案發附近居民說，蘇男27日晚間11時許徘迴案發現場，曾向人開口借錢，原以為是街友未理會，沒想到會發生命案。

此外，也在網咖上班的死者姊姊透露，店內員工都認識蘇男，但其個性孤僻，沒想到會如此狠心痛下殺手，父母之前來網咖時都會一次付1至2個月的欠款，沒想到弟弟會被其殺害，28日凌晨弟弟準備來接他的班上大夜班，蘇男犯案後，也未搶走弟弟身上錢包與手機，她不懂為何蘇會如此下重手，忍心殺害熟識的弟弟。

平鎮警分局副分局長林東星說，警方接獲消防局轉報，劉姓男子滿身是血倒臥平鎮區南豐路96號旁空地，警方獲報後趕往處理，除協助劉男送醫急救，立即封鎖現場，採集相關跡證送驗，蘇男行兇後於凌晨1時左右自行至平鎮分局投案，至於蘇男確切犯案動機，警方正釐清調查中。

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