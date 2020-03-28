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19歲男正要去上大夜班遭捅死！凶嫌辯「借不到錢」　檢警驚覺真相不單純

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蘇男在路上埋伏約一小時，直到劉男現身才上前堵人，讓檢警懷疑其動機不單純。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

今日（28號）凌晨0時許，家住桃園市中壢區的一名35歲蘇姓男子，疑似因缺錢花用，竟持水果刀在桃園市平鎮區路邊，埋伏一名正要上班的19歲夜班網咖劉姓男店員，最後蘇男持刀刺向劉男胸口，劉男雖掙脫逃離現場，但卻因失血過多倒臥路旁，送醫後仍傷重不治。

平鎮警分局副分局長林東星表示，今日凌晨警方接獲消防局轉報，說有名男子滿身是血，倒臥在平鎮區南豐路96號旁空地，警方隨即趕往現場，除協助被害人送醫急救外，也立即封鎖現場並採驗相關可疑跡證，擴大調閱周邊監視器。

原本傳出蘇男是因缺錢才持刀在路上隨機找人行搶，但警方調閱監視器後發現，蘇男在該路段來回徘徊約一小時左右，期間也有附近住戶遛狗經過，或是有落單女子獨自走過該路段，但卻都不見蘇男上前行搶，直到劉男身影出現後，蘇男才持刀上前堵人，因此判斷蘇男恐早鎖定劉男當對象。

而行凶的蘇男犯案後，先回家換掉血衣，接著便拿著水果刀向桃園平鎮警分局投案，據了解，蘇男供稱認識劉男，因為想向劉男借錢，才會帶著水果刀在劉男上班路上等他，沒想到劉男卻不借他，2人在扭打過程中，蘇男持刀刺向劉男胸口，劉男掙脫後逃離現場，但仍因失血過多，體力不支倒臥於路旁，與警方一開始的研判不謀而合。

本刊調查，蘇男之前就是個「啃老族」，長期遊手好閒，平日流連於劉男上班的網咖當中，甚至還會向網咖裡的客人借錢，但其實包括劉男在內的網咖店員，也都只將他當成常客並無任何私交，更何況劉姓死者到網咖上班也才一年多，平日也沒甚麼互動，為何蘇男會想開口向劉男借錢，到底是預謀犯案還是另有隱情，蘇男確切的犯案動機，將會是檢警後續的偵查重點。


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