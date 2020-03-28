影／搶錢不成惱怒刺死網咖19歲男工讀生　桃檢聲押無業啃老男

▲桃園市平鎮警分局28日偵辦蘇姓男子涉嫌持刀刺死網咖19歲劉姓工讀生，偵訊後移送檢方偵辦，桃檢下午複訊後向地院聲請羈押。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子因長期無業沉迷網咖，28日凌晨凌晨準備持刀向網咖劉姓工讀生搶錢未遂，憤而持刀猛刺劉胸部一刀致死，案發後向警方自首，還強調自己是網咖熟客，辯稱是想借錢未成一時衝動才行兇；桃檢檢察官下午複訊依殺人罪嫌移審桃院地院，並以蘇男恐有逃亡、湮滅證據之虞向法院聲請羈押。

檢警調查，35歲的蘇姓男子無業，長期都沉迷在網咖，最近5年都向家人伸手要錢用在網咖虛擬網路遊戲上，因蘇男揮霍無度，長期仰賴父母金援，最近父母決定斬斷金錢，蘇男缺錢經常四處借錢，28日凌晨疑似想對在網咖上大夜班的劉姓工讀生下手行搶，在其上班路上埋伏守候，趁四下無人準備搶錢，竟持預藏水果刀猛刺劉左胸，因刺中心臟部位，劉男奔跑路上血流如注倒地昏迷，送醫急救仍不治。

警方透露，死者劉姓工讀生的姊姊曾於清晨4時許到分局製作筆錄，對於年僅19歲的弟弟才要展開人生路程，竟突然被網咖熟客一刀刺死，真的有如深仇大恨嗎？連拉拔弟弟長大的阿嬤都不可置信悲痛不已，不敢相信乖巧的孫子就此揮別人生；兇嫌的媽媽與弟弟也於清晨5時到分局探視與製做筆錄，兇嫌弟弟對哥哥犯下如此大錯，當場發飆說，平日不工作啃老就算了，竟還闖下大禍禍連家人，還有臉面對家人嗎？

▲桃園市蘇姓男子28日凌晨涉嫌持刀企圖強盜網咖劉姓工讀生，當時在網咖附近徘迴被監視器拍下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢表示，35歲的蘇姓男子經常出入劉姓工讀生任職網咖，僅因缺錢企圖行搶未遂，遂持水果刀刺殺19歲工讀生導致傷重不治，檢察官認為蘇男涉有刑法第332條第1項之強盜殺人罪嫌，為死刑、無期徒刑之重罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，依殺人罪嫌移審桃園地院，並向法院聲請羈押，地檢署將另通報被害人保護協會桃園分會與被害人家屬聯繫，將視家屬需求提供各項協助與關懷服務。

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