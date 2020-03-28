藥局買女兒口罩撲空！爸失望離去　下秒暖現曙光網讚爆：愛心無價

▲一名爸爸日前到藥局買女兒的口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，在政府的努力下，台灣目前購買口罩的通路有網路及藥局兩種，口罩產量也已漸趨穩定。然而一名老爸昨（27日）幫女兒買口罩時卻撲空了，還好隨後一名女子伸出援手，願意免費提供口罩給他，網友們見狀後也都感動炸。

一名男網友在臉書社團「我是永和人」分享一件暖心事，他表示自己27日前往藥局幫2個女兒買口罩，無奈藥師表示「已經賣完了」，他聽完也只能轉身離開。

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不過這時一旁一名熱心女子見狀後，便主動告訴原PO她家還有口罩。原PO聽聞消息後很高興，表示想跟那位女子買，對方隨後就騎車回家拿。女子10分鐘回來後，卻暖心表示她不想收費，只希望若原PO身上有發票，可以捐給創世基金會作為回報即可。

▲ 原PO原文 。（圖／翻攝自我是永和人）

原PO回家後感動發文表示，「沒想到還有這麼好心的人，真的好心人不多了！」並且打算隔天把發票都拿去捐，「那位小姐，謝謝您！」

貼文一出，網友們也被暖到表示「好心人還是不少，真的希望那些居家檢疫的人能做好該有的道德」、「愛心無價」、「最讚永和人」、「在這次的疫情看到了許多善心，感動」、「感動...眼眶紅了」。

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