35歲靠爸男借不到錢！下秒水果刀猛捅　19歲男傷重亡…阿嬤淚崩：我怎麼能接受

記者陳韻如／綜合報導

桃園一名19歲劉姓男子28日凌晨準備到網咖上大夜班，遭蘇姓男子攔住，隨後突然拿出預藏水果刀朝他左胸猛刺1刀，經緊急送醫後仍宣告不治。蘇男行兇後還若無其事到網咖換下血衣，隨後自行到平鎮分局自首，還一臉得意稱自己是網咖熟客，讓劉男家屬難以接受，其阿嬤更崩潰痛哭，「要我怎麼能接受」。

▲桃園蘇姓男子缺錢花用，將腦筋動到劉姓網咖店員身上，借不到錢後竟拿水果刀將人捅死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起案件發生在28日凌晨，年僅19歲的劉男當時正準備要去上大夜班，卻在路上遇到蘇男上前表示經濟不佳，想要借錢，但劉男拒絕，沒想到蘇男竟拿出水果刀一把捅向他胸口，導致他最後因心臟及肺臟撕裂傷，到院前已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

▲劉男平時個性溫和、孝順，但卻在上班途中遇劫，家屬難以接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，35歲的蘇男平日無業，平日遊手好閒且個性孤僻，最近5年幾乎以網咖為家，沒錢花用時會打電話請家人送錢來網咖，但因蘇男不工作是靠爸族，需索需無度，最近父母疑似痛下決心斷其金援，他沒錢花用才四處借錢。

事發當時，蘇男可能想向劉男借錢未遂才惱羞成怒殺人，但為何會有水果刀，警方懷疑有預謀殺人意圖，但蘇男卻辯稱是一時衝動，想找熟識的劉男借錢不成，才痛下殺手。

▲劉男阿嬤得知孫子死訊情緒崩潰。（圖／翻攝東森新聞）

面對劉男突然的離開，其姊姊崩潰在臉書PO文，「他人生才剛要開始，就被你一刀摧毀…」，而把劉男拉拔長大的阿嬤更是情緒崩潰，「今天發生這樣的事情，無緣無故死掉，你要我怎麼能接受」。

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