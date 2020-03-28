19歲男網咖上班途中遭捅死！嫌犯案後換下血衣自首　一臉得意：我是熟客喔

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市平鎮28日發生一起殺人案件，一名蘇姓男子半夜在路上遇見正要去上大夜班的劉姓男子，於是上前想借錢但遭到拒絕，沒想到他竟持水果刀一把捅死對方。據了解，劉男平時與姊姊在網咖上班，蘇男是網咖熟客，而28日凌晨案發前，蘇男還在網咖等了劉男約1小時，而至於原因為何，還有待警方調查。

▲劉男上班途中遇死劫，姐姐臉書悲痛發文，希望警方能釐清真相。（圖／翻攝臉書）

這起案件發生在28日凌晨，年僅19歲的劉男當時正準備要去上大夜班，卻在路上遇到蘇男上前表示經濟不佳，想要借錢，但劉男拒絕，沒想到蘇男竟拿出水果刀一把捅向他胸口，導致他最後因心臟及肺臟撕裂傷，到院前已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

劉男姊姊事後悲痛表示，因為弟弟上班向來很準時，但當時卻一直沒見到弟弟身影，擔心出了意外，於是外出尋找，沒想到卻見到弟弟倒在血泊中，「弟弟是一刀被刺進心臟死的」。

更讓人氣憤的是，蘇男犯案後，還回到網咖換下血衣，穿上乾淨衣物，到警局自首後還得意洋洋的說，「我是熟客喔！」讓劉男姊姊難以接受，只希望警察能查明劉男死亡真相，「我不想我弟走得不明不白」。

►越想越不對勁！

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