「退件理由很奇怪」　內政部尊重北檢退回署長陳家欽案





▲警政署長陳家欽 。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

警政署長陳家欽遭內政部送案法辦一事持續延燒，據了解，北檢之所以退案，主因是函送內容程序不完備，並未約詢陳家欽製作筆錄。內政部對此低調沒有回應，不過根據27日聲明，內政部方面強調尊重司法程序，不多做評論。而政風人員則表示，其實司法人員都知道，北檢自己就可以做筆錄了。

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，內容提到陳家欽違法用人造成警察士氣低迷，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，台北地檢署日前分案收案了解，但據透露，北檢認為函送內容程序不完備，且在函送本案之前，並未約詢陳家欽製作筆錄，因此於近日將把全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。

據了解，北檢日前收到內政部函送資料後，確實已經分他字案進行調查，但是知情人士透露，經檢察官初步了解，認為函送內容程序不完備，因此依北檢辦理發查核退案件實施要點，將在近日就把案件退回原機關再行詳查。

對於北檢退案是因為缺了陳家欽筆錄等說法，內政部方面不評論。內政部27日的聲明也指出，基於偵查不公開，不便多做回應，內政部次長陳宗彥則強調，尊重司法程序。

但政風人員則指出，其實司法人員都知道，此事涉及司法案件，檢察官應該主動偵辦，北檢自己就可以做筆錄，用這個理由退回給政風單位「很奇怪」。