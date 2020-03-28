不滿買口罩要排隊　李來希提議「讓我執政」：給我當家試試！





▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

全國公務人員協會理事長李來希近日不斷批評口罩政策，28日再強調，自己的訴求很簡單，就是讓人民買口罩不用排隊，再度遭到網友砲火攻擊。面對網友怒酸可以教一下其他買不到口罩的國家，李來希直言，讓他執政試試看。

中央祭出的「口罩實名制2.0」在12日上路，開放網路下單、超商領貨，不過需要自費7元運費。面對要多付7元運費的政策，李來希感到十分不滿，11日痛批口罩要價5元，人民死命排隊還不見得買得到，又搞實名制2.0，「再加價7元？其實說穿了，不就是一個簡單的供需問題，供需失衡而已，真有那麼難嗎？」並且在13日自己開車赴花蓮買口罩。

李來希種種言論，引來許多網友圍剿，但他並沒有要改口的意思，28日再度於臉書上批評口罩政策，「我們的訴求真的很簡單，口罩充分供應，如此而已！」

李來希質疑，「請讓人民買口罩不用排隊、不用具名、隨到隨買、隨時買得到！有那麼難嗎？不要再搞一些華而不實的買口罩花俏招式，什麼2.0？現在聽說還要搞什麼3.0，接著呢？4.0、5.0、6.0？有完沒完啊！」

對此，眾多網友又開始怒灌李來希臉書，其中有人質疑，「看來您認為隨時買得到口罩有更簡單的方式，麻煩可以教一下韓國／日本／西班牙／義大利等各國政府好嗎？謝謝。」而李來希則回覆，「讓我執政，給我當家試試！」可說是火上加油，點燃更多網友怒火。

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▼李來希回應網友。（圖／翻攝自李來希臉書）