香港黃大仙廟、清真寺關閉14天！超過4人聚集「罰19萬元關半年」

▲香港黃大仙廟。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府27日宣布，從29日起禁止超過4人在公共場所聚集，違者最高可罰5萬港元罰款（約19萬元新台幣）及監禁六個月。為了因應新規定，香港黃大仙廟及清真寺已決定暫停開放14天。

黃大仙廟是香港知名景點，全名為「嗇色園黃大仙祠」，為了因應港府新規定及防範新冠肺炎疫情擴散，黃大仙祠28日宣布，從30日起全面暫停開放14天至4月12日止，減低疫情擴散的風險，期間所有宗教活動取消，而其他服務包括醫療、緊急服務及社會服務單位將繼續維持有限度服務。

香港回教信託基金總會也於同日宣布，在政府的新措施下，總會轄下所有清真寺也將暫時關閉14天。

東華三院轄下的廟宇都將關閉14天，東華義莊則會嚴格控管進入拜祭的人數， 不能以群組4人以上進入，另會在門口設置祭拜收集處，由工作人員代為收集敬奉。

香港《預防及控制疾病條例》新增規例：

一、 從29日起，禁止4人以上在公共場所聚集，但婚禮、喪禮、為交通運輸、為執行政府職能、為工作地點工作而進行的聚集可豁免，期限為14天。

二、 從28日下午6點起，餐飲店（酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等）客人數不得超過總座位數50％、飯桌之間要保持1.5公尺的距離，每桌不能坐超過4人，客人除了用餐都要戴上口罩，入場要量體溫，使用消毒液，期限為14天。

三、 從28日下午6點起，關閉6類場所，包含遊戲機中心、浴室（澡堂）、健身中心、遊樂場所（桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等）、公眾娛樂場所（電影院等）、供租用舉行社交聚會的處所（派對房間），期限為14天。

若組織、參加禁止的聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，都屬於犯罪，最高可被判處5萬港元罰款（約19萬元新台幣），及監禁六個月。